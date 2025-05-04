SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS PAZAR

Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 4 Mayıs Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 4 Mayıs Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
09:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Uzunhasanlar
09:30 - 15:30
BERGAMA / İZMİR
Aşağıkırıklar
10:00 - 11:00
BEYDAĞ / İZMİR
Kurudere
09:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Gürpınar
09:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Ildır
10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç
09:30 - 15:30
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa
Salimbey ( Çamurlu )
Demirtaş
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
İlkkurşun
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Kahrat
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Devrim
09:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Şemsiler
10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Karadere
11:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Mermerli
Camiikebir
11:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Yedi Eylül ( 5562. Sk. )
Gazi Mustafa Kemal
Eğerci
Çapak ( Philsa Cd. )
Arslanlar ( 6131 6131/1 BAYINDIR ASFALTI )