SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS PAZAR

Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 4 Mayıs Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...