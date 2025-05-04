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Haberler İzmir SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS PAZAR

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS PAZAR

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 4 Mayıs Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS PAZAR

Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 4 Mayıs Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS PAZAR

09:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Uzunhasanlar

09:30 - 15:30
BERGAMA / İZMİR
Aşağıkırıklar

10:00 - 11:00
BEYDAĞ / İZMİR
Kurudere

09:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Gürpınar

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS PAZAR

09:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Ildır

10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç

09:30 - 15:30
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa
Salimbey ( Çamurlu )
Demirtaş

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
İlkkurşun

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Kahrat

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 MAYIS PAZAR

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Devrim

09:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Şemsiler

10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Karadere

11:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Mermerli
Camiikebir

11:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Yedi Eylül ( 5562. Sk. )
Gazi Mustafa Kemal
Eğerci
Çapak ( Philsa Cd. )
Arslanlar ( 6131 6131/1 BAYINDIR ASFALTI )

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