Tire’de soba faciası! Kardeşleri ölüm ayırdı

İzmir Tire'de, soba yangınında aynı evde yaşayan iki yetişkin kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı. Talihsiz olay, dağ köyü Dallık'ta yaşandı. İddiaya göre, Mustafa Ali Kuzu (41) ve Selim Kuzu (40) isimli iki kardeşin yaşadığı evde sabaha karşı soba kaynaklı olduğu öne sürülen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evin her yerini sardı. Evde uyuyan Selim ve Mustafa Ali Kuzu kardeşlerden Selim Kuzu alevlerden kaçamadı. Ağır şekilde yaralanan Mustafa Ali Kuzu ise Tire Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından İzmir'e sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.