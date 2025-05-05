Urla'da çevre katliamı! Ormanlık alanı çöp ve moloz yığını haline getirdiler

Yağcılar Mahallesi'nde ormanlık alana gelişi güzel moloz ve çöp döken Urla Belediyesinin, Naipli Mahallesi'ndeki yeşil alanı da aynı şekilde moloz yığınlarıyla doldurduğu ortaya çıktı. Kaçak döküm yapılan ormanlık alanı gezen AK Partili Meclis Üyesi Ümit Arslan, "Konunun takipçisi olacağız" dedi.



Geçen ay Urla'nın Yağcılar Mahallesi'nde çöp dökümü yapılan bölgede çevre katliamı yapıldığı gündeme gelmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek Urla Belediyesine idari para cezası uygulamıştı. Bu defa benzer manzara Naipli Mahallesi'nde ortaya çıktı. Ormanlık alana Urla Belediyesi ekipleri tarafından evsel atık başta olmak üzere kaçak döküm yapıldığı tespit edildi. Zeytin ağaçlarının toprağa gömüldüğü içler acısı manzara tepkilere neden oldu.