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Haberler İzmir Urla'da çevre katliamı! Ormanlık alanı çöp ve moloz yığını haline getirdiler

Urla'da çevre katliamı! Ormanlık alanı çöp ve moloz yığını haline getirdiler

Geçtiğimiz ay da çevre kirliliği ile gündeme gelen İzmir'in Urla ilçesinden yine benzer görüntüler geldi. Naipli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana Urla Belediyesi tarafından moloz ve çöp döküldü. Görüntü büyük tepki çekti.

İHA

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Urla’da çevre katliamı! Ormanlık alana çöp ve moloz yığını haline getirdiler

Yağcılar Mahallesi'nde ormanlık alana gelişi güzel moloz ve çöp döken Urla Belediyesinin, Naipli Mahallesi'ndeki yeşil alanı da aynı şekilde moloz yığınlarıyla doldurduğu ortaya çıktı. Kaçak döküm yapılan ormanlık alanı gezen AK Partili Meclis Üyesi Ümit Arslan, "Konunun takipçisi olacağız" dedi.

Geçen ay Urla'nın Yağcılar Mahallesi'nde çöp dökümü yapılan bölgede çevre katliamı yapıldığı gündeme gelmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek Urla Belediyesine idari para cezası uygulamıştı. Bu defa benzer manzara Naipli Mahallesi'nde ortaya çıktı. Ormanlık alana Urla Belediyesi ekipleri tarafından evsel atık başta olmak üzere kaçak döküm yapıldığı tespit edildi. Zeytin ağaçlarının toprağa gömüldüğü içler acısı manzara tepkilere neden oldu.

Urla’da çevre katliamı! Ormanlık alana çöp ve moloz yığını haline getirdiler

AK Parti Urla Belediyesi Meclis üyesi Ümit Arslan, çevre katliamının yaşandığı Naipli Mahallesi'nde giderek incelemelerde bulundu. Arslan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1 ay önce Urla Belediyesi'nin yapmış olduğu çevre katliamını ortaya çıkarmıştık. Ancak bugüne geldiğimizde Naipli Mahallemizde ikinci bir çevre katliamına daha şahit oluyoruz. Yüksek gerilim hatları 3-4 metre toprağın altına gömülmüş şekilde, evsel atıklar var. Urla Belediyesi Naipli Mahallemizde de kaçak döküme devam ediyor ve biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

Urla’da çevre katliamı! Ormanlık alana çöp ve moloz yığını haline getirdiler

Vatandaşlar ise yaşanan çevre katliamına karşı Başkan Balkan ve Urla Belediyesi ekiplerine tepki göstererek, yetkili kurumları göreve çağırdı.

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