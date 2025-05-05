“Yapılan projeler Bergama’ya verdiğimiz değerin göstergesi”

İzmir Bergama'da ziyaretlerini gerçekleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte Bergama ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

'KAVŞAK NOKTASI'

AK Parti olarak Bergama'da hayatı kolaylaştıran işlere imza attıklarını ifade eden İl Başkanı Saygılı, "İzmir-İstanbul Otoyolu'nun ve Kuzey Ege Otoyolu'nun açılması bölgeyi çok daha önemli hale getirdi. 1915 Çanakkale Köprüsü, Kaz Dağları geçişinin bölgeyi Avrupa Otoyolu'na bağlayan hızlı bir güzergah haline getirdi. Bergama'nın artık bir kavşak noktası oldu. Bergama'yı şahlandıracak Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin altyapısı bitti. Pergamon Antik Kenti'nin turizm potansiyelini arttırmak için Selinos Kanalı Projesi hayata geçiriliyor. 750 kişilik KYK yurdu yaptık. Bergama, Dikili, Kınık için bölge hastanesi için çalışmalar başladı. Hayata geçirilen projeler, bu kadim ilçeye verdiğimiz değerin ve önemin açık göstergesidir" dedi.