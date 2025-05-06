Aliağa’da çevre krizi... 15 bin ton tehlikeli atık etrafa saçılmış

TOKİ'ye bağlı Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi (EPP) A.Ş. tarafından satışa çıkartılan Aliağa Gemi Söküm Tesis Alanı arazisini Aliağa Belediyesi'ne bağlı Petrol A.Ş.'nin (APAŞ) almasının ardından belediye ekipleri, işyerlerinde tehlikeli atıklar bulunduran işletmelere yönelik operasyon düzenledi.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

İmara aykırı olan binalar ile çevre ve insan sağlığını tehdit eden atıkların kaldırılması için sabahın erken saatlerinde dozer ve kepçelerle alana giden belediye ekipleri ile işletme sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde, tehlikeli atıkların çevreye zarar verici şekilde depolandığı, bazı bölgelerde üzerinin toprakla kapatıldığı, Aliağa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Aliağa Belediyesi Zabıtası tarafından tespit edildi.

Aliağa Belediyesi ekipleri 5 ayrı işletmeye işlem yaparken, işyeri sahipleri de operasyonu durdurmak için işçileri ile birlikte eylem yaptı.

Bölgede 15 bin ton tehlikeli atığın, vahşi depolama yöntemiyle insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokacak şekilde etrafa saçıldığının öngörüldüğü belirtilirken, Aliağa Belediyesi konuyla ilgili sorumlulara cezai yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Aliağa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Tehlikeli atıkların çevreye zarar verici şekilde depolandığı, bazı bölgelerde üzerinin toprakla kapatıldığı tespit edilmiştir. Bu şekilde bölgede 15.000 ton tehlikeli atığın vahşi depolama yöntemiyle insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokacak şekilde etrafa saçıldığı öngörülmektedir. Sorumlular hakkında her türlü yaptırım uygulanacaktır" denildi.