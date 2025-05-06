Mehrazat hastalıkla savaşını kaybetti

TİRELİ üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Mehrazat Yakacık yakalandığı Behçet hastalığına bağlı kemik iliği yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. İzmir Tire'de, üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Mehrazat Yakacık, yaklaşık 4 yıldır boğuştuğu amansız hastalığa yenik düştü. Genç kız, ender görülen Behçet hastalığına bağlı kemik iliği yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı.

ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEKTİ

ÜNİVERSİTE öğrencisi genç kızın kanında hayatını tehdit eden pıhtılaşma sorunları ortaya çıktı. Uzun araştırmalar sonucu doktorlar Behçet Hastalığı teşhisi koydu. Zaman zaman belirli aralıklarla hastaneye yatıp tedavi olmak zorunda kalan Mehrazat'ın bu süreçte okulu da aksadı.

Hasta yatağında bir yandan da bu yıl tekrar gireceği üniversite sınavına hazırlanan Mehrazat'ın sağlık tablosu ise hayallerinin aksine hızla kötüleşti. Doktorlar ailesine, Mehrazat'ın, Behçet Hastalığı'na bağlı kemik iliği yetmezliği yaşadığını belirtti. Yakacak'ın sağlığı önceki gece hızla kötüleşti. Genç kız gecenin ilk saatlerinde doktorlarının çabalarına rağmen hayata veda etti. Cenazesi, Mehmet Akif Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.