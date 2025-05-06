Tugay: İnciraltı konusuna çözüldü gözüyle bakılabilir

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan İnciraltı planları hakkında açıklamalarda bulundu. Kentte uzun yıllardır beklenen Balçova'nın İnciraltı bölgesi için tasarlanan 1/100 binlik planlara ilişkin soruları yanıtlayan Tugay, "Bu konuya çözüldü gözüyle bakabiliriz. Planlama ihtiyacı olduğu açık. Bunu yaparken korunması gereken alanların korunması, yapılaşmaya açılacaksa bunun o bölgenin doğal yapısını bozmadan yapılması lazım. Ancak incelemede birkaç noktada tereddütlerimiz oluştu. Bunları görüşme ihtiyacı duyuyoruz. Bakanlığa bir düzeltme talebinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.