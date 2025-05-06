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Haberler İzmir Zeytinyağına öyle şeyler karıştırmışlar ki! Ege'den o firmalar listede

Zeytinyağına öyle şeyler karıştırmışlar ki! Ege'den o firmalar listede

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listede İzmir ve Aydın'dan da zeytinyağı firmaları yer aldı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Zeytinyağlarına öyle şeyler karıştırmışlar ki! Ege’den o firmalar listede

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklıyor.

Zeytinyağlarına öyle şeyler karıştırmışlar ki! Ege’den o firmalar listede

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Zeytinyağlarına öyle şeyler karıştırmışlar ki! Ege’den o firmalar listede

Listede İzmir ve Aydın'da faaliyette olan zeytinyağı firmalarının ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.

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