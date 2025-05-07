Adaletin temsilcisi değil, şiddetin faili!

İZMİR'DE mağdur olanı, şiddet göreni savunması beklenen avukatlık mesleğine kara leke süren bir ibretlik bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde çete suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Evren Çapın'la dünya evine giren İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat Ecem Tanem Çapın, apandisit tedavisi için özel bir hastaneye yatan kızı ve anneannesini darp etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Skandal olay ise 7 yaşındaki M.A'nın o sırada resmi bir toplantı için yurt dışında bulunan babası B.A'ya anlatması ile ortaya çıktı. Baba B.A'nın durumu savcılık ve polise bildirmesinin ardından hastane koridorlarında küçük kız ve kendi anneannesi Zerrin Ç'yi darp ettiği kamera görüntüleriyle tespit edilen Çapın'a kızına yaklaşmama cezası verildi. Serbest kaldıktan sonra bu kez de M.A'yı evden kaçıran Çapın, şikayet üzerine yeniden gözaltına alındı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çeken Avukat Çapın, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öfkeli avukat anne kızına, "Sen niye benle ilgili ifade verdin neden söyledin" diyerek kızını tokatlayarak dövdü. Kızına yaklaşmama cezası olmasına rağmen, alıp götürdüğünü ve dövdüğünü öğrenen baba B.A. durumu tekrar güvenlik güçlerine ve Savcılığa bildirdi.

YURT DIŞINDAN DÖNDÜ

Polis tarafından gözaltına alınan anne Çapın, ifadeler ve elde edilen deliller sonrası çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan gelişmeler sonrası apar topar yurt dışındaki resmi toplantılarını bırakıp kızının yanına gelen baba B.A'da çocuğuna kavuştu.

TEDAVİSİNE YENİDEN BAŞLANACAK

ÜST üste iki kez anne şiddeti gören kızı için yurt dışındaki toplantılarını bırakıp apar topar İzmir'e gelen baba B.A. savcılığa hemen başvurup velayeti annede olan kızının velayetinin kendisine verilmesi için müracaatta bulundu. Dosyayı inceleyen hakimlik bürokrat baba B.A'ya kızının velayetini geçici olarak verdi. Uzun süredir darp ve şiddet gördüğünü iddia ettiği kızına kavuşan baba B.A. ilk iş olarak kızının yarım kalan tedavisine yeniden başlamasını sağladı. B.A'nın ayrıca küçük kızın eğitiminden geri kalmaması için tüm olanaklarını seferber ettiği öğrenildi.