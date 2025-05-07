İzmir'de dehşet evi! 2 çocuk babası sevgilisiyle ağaçta asılı halde ölü bulundu, 8 ay önce de eşi aynı evde intihar etmişti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bergama ilçesinde, besicilikle uğraşan Murat Paçalı (45) ile yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen sevgilisi evinin önündeki ağaçta iple asılı ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 çocuk babası Paçalı'nın eşi Gülsüm Paçalı'nın da 8 ay önce aynı evde kendini tavana asarak intihar ettiği öğrenildi.

Bugün saat 13.00 sıralarında Bergama'nın kırsal Zağnos Mahallesi, Bergama Caddesi'ndeki Murat Paçalı'ya ait evin bahçesine su almak için gelen 2 kişi, dut ağacında biri kadın 2 kişinin ipte asılı olduğunu gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağaçta iple asılı 2 kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma, intihar ettikleri tahmin edilen 2 kişiden birinin evin sahibi 2 çocuk babası Murat Paçalı, diğerinin ise bir süredir birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisi olduğunu belirlendi.