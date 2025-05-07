Narlıdere ve Konak’ta işçiler isyanda

İzmir'de Narlıdere Belediyesi işçileri, yüzde 44'lük zam teklifini yetersiz bularak ilçede grev kararı alırken, Konak Belediyesi'nde ise taraflar bir araya gelse de uzlaşı çıkmadı. Narlıdere Belediyesi'ne bağlı şirketlerden NAR-BEL'de örgütlü bulunan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube ile işveren konumundaki Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı ve grev kararı alındı.

YÜZDE 44.38 BEĞENİLMEDİ

Grev, gece yarısı itibarıyla resmen başladı. Narlıdere Belediyesi binasına "Bu işyerinde grev vardır" yazılı pankart asılırken, sabah saatlerinde yaklaşık 350 işçi belediye binası önünde toplanarak greve destek verdi. Grev süresince ilçede çöp toplama başta olmak üzere birçok belediye hizmeti durduruldu. İşçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde greve devam edeceklerini belirtti.

Konak Belediyesi'nin yüzde 31 oranındaki zam teklifi kabul görmedi.

KONAK GREVE GİDİYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Sunmuş olduğumuz yüzde 44,38 oranındaki yevmiye ve diğer yan haklardaki çeşitli oranlardaki artışlarla, en düşük işçi maaşının 40 bin 9 TL (22 gün çalışan) olduğu teklifimiz reddedilmiştir. Bu süreçte bazı belediye hizmetlerinde geçici aksaklıklar yaşanabileceğini üzülerek bildiriyor, siz değerli komşularımıza anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi. Konak Belediyesi'nde de 11'inci dönem TİS görüşmeleri tıkandı. Belediye yönetimi son olarak yüzde 31 oranında zam önerdi. En düşük yevmiye için 1290 TL, market kartı için 8 bin 100 TL, yakacak yardımı için 470 TL, çocuk yardımı için 240 TL, yemek için 240 TL ve 66 ikramiye teklif edildi. İkramiyelerle birlikte en düşük işçi ücretinin 52 bin 900 TL olarak hesaplandı. Ancak teklif sendika tarafından reddedildi. Anlaşma sağlanamaması durumunda işçiler grev kararını hayata geçirecek. Sendika ise grev hazırlıklarını başlatmış durumda. Belediye binalarına 'Bu İş Yerinde Grev Vardır' pankartı asılacak ve yüzlerce belediye işçisi çalışmayacak. İlçede başta temizlik ve fen işleri olmak üzere tüm hizmetler duracak.