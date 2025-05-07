Polis, kovaladığı şüpheliyi yanlışlıkla öldürdü

İZMİR'İN Balçova ilçesindeki evine uyuşturucu baskınına gelen polisi fark edip yaya olarak kaçmaya çalışan 44 yaşındaki Oğuz Akçadağ, kendisini kovalayan polis memuru Bülent Y.'nin (49) elindeki silah kazara ateş alınca tek kurşunla vuruldu.

Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Akçadağ, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KASITLI ATEŞ ETMEDİM

KOVALAMACADA demir parmaklıkları olan bahçe duvarından atlarken ayağının kayıp elindeki silahın kazara ateş aldığını savunan polis memuru Bülent Y. 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan 15 yıllık polis memuru Bülent Y, "Şüpheliye 'Dur kaçma, polis' diye 5-6 kez bağırdım. Havaya uyarı olarak ateş edecektim ancak apartmanların arası dar olduğu ve binalarda oturanlara zarar gelmemesi için yapmadım. Bu sırada çevredeki vatandaşlardan 'Elinde silahı var' diye bağırmalarda duydum. Şüpheli çitten atladı. Ben de arkasından atlayayım derken ayağım kaydı, silah ateş aldı. Şüphelinin silah sesini duyunca korkup yere yattığını düşündüm. Eşofmanını çıkardığımda sadece leğen kemiğinde bir yaralanma gördüm. Kasıtlı olarak ateş etmedim, suçsuzum" dedi.