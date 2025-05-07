Takla atan otomobil, trafik lambasına çarptı: 1 yaralı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil, trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, saat 21.30 sıralarında Nursultan Nazarbayev Caddesi'nde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bornova istikametine seyir halinde olan A.K.Ö. yönetimindeki otomobil, Smyrna Meydanı kavşağında kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla ata otomobil, trafik lambasına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü A.K.Ö., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılıp, temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.