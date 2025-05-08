Boynundan bıçaklanmıştı: Hala kabuslar görüyorum

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sokakta Betül Ç.'yi (18) bıçakla yaralayıp, telefonunu da gasbedip kaçan ve olaydan 1 gün sonra yakalanıp tutuklanan Çağlar Efe D. (17) hakkında, toplam 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ölümden döndüğünü belirten Betül Ç., "Hala kabuslar görüyorum. Olaydan 2 hafta önce bıçaklamayı planlamıştı ancak başaramamıştı. O zaman tutuklanmadı. En sonunda bıçakladı. O gün ölebilirdim. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Saldırı anında öleceğini düşündüğünü belirten Betül Ç., "O gün orada bana yardımcı olan 2 kişi olmasıydı, belki ölebilirdim. Hala kulağından akan kanın sıcaklığını hissedebiliyorum. İlk gece o saldırı anını hatırlayıp uyanmıştım. Aylarca da uyuyamadım. Hala kabuslar görüyorum. Defalarca şikayet ettik, uzaklaştırma kararı aldırdık. Hiç fayda etmedi" dedi.