CHP emekçi kadınlara kapılarını kapadı

İzmir Çiğli Belediyesi tarafından 11 ay önce hiçbir gerekçe olmadan işten çıkarılan kadın emekçiler, 8 gündür CHP Genel Merkezi'ne yürüyor. Parti yönetimi ise randevu talebinde bulunan mağdur gruba günlerdir cevap bile vermiyor. Yerel seçimler öncesi kimsenin işten çıkarılmayacağını söyleyen, seçimleri kazandıktan sonra ise 147 personeli tazminat bile ödemeden kapının önüne koyan Çiğli Belediyesi, o günden bu yana ilçedeki eylemlerin önünü kesemiyor.

1 MAYIS'TA YOLA ÇIKTILAR

Ocak ayında tüm işçilerin geri döneceği sözünü verip protestoları bir nebze bastıran Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, mayıs ayı gelmesine rağmen hala onlarca işçiye mağduriyet yaşatıyor. Bu süreçte belediyeye torpilli işçi alımlarının da devam etmesi, ilçede yeni bir infial yarattı.

"YANIT BİLE VERMEDİLER"

11 ay önce işten çıkarılan emekçilerin çoğunu kadınlar oluşturuyordu. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yeni bir eylem kararı alan 16 mağdur kadın emekçi, İzmir'den Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'tepki yürüyüşü' başlattı. Grup, 588 kilometrelik yürüyüşüne devam ediyor. Aileleri ve yakınlarıyla yolculuğuna devam eden kadınların yarın Sincan'da, cumartesi günü de genel merkez önünde olması bekleniyor. Mağdur işçiler, haklarını aramak için parti yönetiminden randevu talep etse de, genel merkez kanadı işçilere cevap dahi vermiyor. İşlerine geri dönmek istediklerini ve sonuna kadar haklarını aramaya devam edeceklerini dile getiren Grup Sözcüsü Hale Ören Özdinçer, "Randevu talebimizi günler öncesinden ilettik ancak yanıt bile vermiyorlar. Bize bu mağduriyeti yaşatan bir CHP'li belediyedir. Hakkımızı da CHP Genel Merkezi'nden almaya geliyoruz. Gerekirse genel merkez önünde yatıp kalkacağız, hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Biz sadece işimizi geri istiyoruz. Bu haksızlığa artık bir son verin" dedi. Genel merkezin mağdur gruba yönelik umursamaz tutumu, geçen sene de yaşanmıştı.