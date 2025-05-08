Cumhur İttifakı’ndan Gaziemir Belediye Başkanı Işık’a satış tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilmesi planlanan "100. Yıl Sanat Merkezi" projesi iptal edildi. Bu projenin Büyükşehir belediyesi tarafından iptal edilerek değerinin yarı fiyatına satılmasına tepki gösteren AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, MHP Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç, AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Aslan, MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin, AK Parti MHP Meclis Üyeleri Atıfbey Mahallesi'nde eski Tansaş olarak bilinen arsa üzerinde bir araya geldi.

Aradan geçen iki yılda projeye tek bir çivi bile çakılmadığını söyleyen AK Parti Geziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, "Gaziemir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında iki yıl önce büyük vaatlerle başlatılan iş birliği, bugün ibretlik bir fiyaskoya dönüşmüştür. Kamuoyuna 'Cumhuriyet'in 100. yılına armağan' olarak sunulan, Atıfbey Mahallesi 2049 ada 1 parseldeki 3 bin 500 metrekarelik alana yapılacak Sanat Merkezi projesi tamamen rafa kaldırılmıştır. Ne sanat merkezi var, ne gençlik merkezi, ne de verilen sözlerin bir kıymeti kalmıştır. Sözde yatırım, sözde proje; gerçekte ise halkı kandırmanın, göz boyamanın bir başka örneğiyle karşı karşıyayız.

Bu projeye karşılık Gaziemir Belediyesi, Buca'daki 27 bin metrekarelik son derece değerli bir alanı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. Büyükşehir Belediyesi, şimdi projeyi maliyetleri bahane ederek iptal etti. Ama asıl skandal bundan sonra başlıyor: Sanat merkezi yapılamadığı gibi, bu alan şimdi Gaziemir Belediyesi tarafından Büyükşehir'e değerinin yarısına satılmak isteniyor! Yani önce 27 bin metrekarelik bir alanı verdik, şimdi onun karşılığında alınan 3 bin 500 metrekarelik arsayı tekrar veriyoruz. Üstelik para karşılığında ve yok pahasına" ifadeleri kullandı.

"GAZİEMİR'İN HAKKINA, HALKIN MALINA SAHİP ÇIKAMAYAN BİR ANLAYIŞIN BU İLÇEYE KAZANDIRACAK HİÇBİR ŞEYİ YOKTUR"

Satışın durdurulmasını talep edeceklerini belirten Başkan Yaşadı, Belediye Başkanı Ünal'ın Meclis Üyesi olduğu dönemde Sanat Merkezi yapılacağı sözlerine şahit olduğunu hatırlatarak, "Bu bir satış değildir. Bu bir teslimiyettir, bir peşkeştir. Burada dikkat çekilmesi gereken bir diğer husus da, bugün Gaziemir Belediye Başkanı olan Ünal Işık'ın bu sürecin tam merkezinde yer almasıdır. Geçmiş dönemde meclis üyesi olan Sayın Işık, Buca'daki alanın devrine de, sanat merkezi yapılmak üzere verilen sözlere de birebir şahit olmuş, bu kararlara sessiz kalmıştır. Bugün ise başkanlık koltuğunda oturmasına rağmen, Gaziemir'in malının göz göre göre elden gitmesine sessiz kalmakta, hatta bu kayba ortak olmaktadır. Gaziemir'in hakkına, halkın malına sahip çıkamayan bir anlayışın bu ilçeye kazandıracak hiçbir şeyi yoktur! CHP'li belediyecilik bir kez daha iflas etmiştir. Süslü tabelalarla, göz boyayan vaatlerle halkın oyunu alıp, sonra her projeyi bir bahaneyle iptal eden bu anlayış, artık sadece beceriksiz değil; kamu zararı üreten, halkın malını değersizleştiren bir anlayış hâline gelmiştir. Biz AK Parti Gaziemir İlçe Teşkilatı olarak bu satışın derhâl durdurulmasını, Gaziemir'in hakkının geri alınmasını talep ediyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu milletin malı kimsenin elinde oyuncak değildir" diye konuştu.

"BU PEŞKEŞ DERHAL DURDURULMALI"

MHP Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç ise, "Gaziemir'in malı, Gaziemir halkınındır! Bu gerçeği unutmaya çalışanlara, halkın alın teriyle oluşmuş değerlerini yok pahasına devretmek isteyenlere karşı Milliyetçi Hareket Partisi olarak açık ve kararlı bir duruş sergiliyoruz. Gaziemir Belediyesi, iki yıl önce Buca'daki 27 bin metrekarelik son derece kıymetli bir arsayı, Gaziemir'e sanat ve gençlik merkezi yapılması şartıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devretmişti. O gün, bu proje "Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir eser" olarak duyurulmuş, kamuoyuna büyük sözler verilmişti. Ancak gelin görün ki aradan geçen iki yılda ne gençlik merkezi yapıldı, ne de sanat merkezinin temeli atıldı. Arsanın etrafı çevrilmiş, öylece terk edilmiş durumda. Bugün geldiğimiz noktada ise, projenin "maliyetler arttı" bahanesiyle iptal edildiğini, yerine ise bu kıymetli arazinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne değerinin yarısına satılmak istendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kabul edilemez. Bu bir satış değil açık bir peşkeştir. Halkın malını yok sayan bu anlayışa, kamu vicdanını hiçe sayan bu tutuma sessiz kalmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Gaziemir İlçe Başkanlığı olarak bu satışın karşısındayız. Bu peşkeş derhâl durdurulmalı, Gaziemir halkının hakkı Gaziemir'e iade edilmelidir. Konunun takipçisi olacağız, kamuoyunu bilgilendirmeye ve halkın malına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gaziemir sahipsiz değildir" dedi.