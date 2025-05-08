İzmir Büyükşehir işçileri 28 Mayıs’ta greve gidiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden olan İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama işçileri, maaşlarının sadece 20 bin TL olarak yatırılması ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda bir araya gelip 28 Mayıs'ta başlatacakları grev ilan kararını astı. DİSK/Genelİş İzmir 1,2,3 ve 9 No'lu Şubeler adına konuşan 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, "Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taleplerimiz hayat bulmadığı takdirde grev pankartlarımızı belediye binalarına asarak 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 00.00 itibarıyla grev uygulamasına başlayacağımızı kamuoyuna resmen duyuruyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise, toplu iş sözleşmesi sürecinde uzlaşma noktasına varılacağına inandığını belirterek "Onlar bizim arkadaşlarımız, çalışanlarımız. Mutlaka birbirimizi kırmadan, dökmeden, İzmir'e de kötülük yapmadan bu süreci çözeceğiz" dedi.