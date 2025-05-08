İzmir’de pes dedirten olay: ‘Dron’ ile uyuşturucu sevkiyatı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sasalı-Seyrek- Günerli bölgesinde dron ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede gizli şekilde konuşlanan ekipler, uyuşturucu madde satışı sırasında operasyon düzenledi.
Çalışmalar kapsamında sevkiyat için kullanılan dron havada etkisiz hale getirilirken, olayla bağlantılı oldukları belirlenen Ö.G.T. (26) ve D.G. (26) gözaltına alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin yanında dron ekipmanları ve satışa hazır halde bulunan uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.