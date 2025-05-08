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Haberler İzmir İzmir’de pes dedirten olay: ‘Dron’ ile uyuşturucu sevkiyatı

İzmir’de pes dedirten olay: ‘Dron’ ile uyuşturucu sevkiyatı

İzmir’in Menemen ilçesinde, dron ile uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan iki şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüpheliler cezaevine gönderildi.

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir’de pes dedirten olay: ‘Dron’ ile uyuşturucu sevkiyatı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sasalı-Seyrek- Günerli bölgesinde dron ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede gizli şekilde konuşlanan ekipler, uyuşturucu madde satışı sırasında operasyon düzenledi.

İzmir’de pes dedirten olay: ‘Dron’ ile uyuşturucu sevkiyatı

Çalışmalar kapsamında sevkiyat için kullanılan dron havada etkisiz hale getirilirken, olayla bağlantılı oldukları belirlenen Ö.G.T. (26) ve D.G. (26) gözaltına alındı.

İzmir’de pes dedirten olay: ‘Dron’ ile uyuşturucu sevkiyatı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin yanında dron ekipmanları ve satışa hazır halde bulunan uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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