İzmir'de vahşi çöp depolama cezaya rağmen devam ediyor!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi, defalarca aldığı uyarı ve cezalara rağmen Tire'nin Karateke Mahallesi'nde vahşi çöp depolamaya devam ediyor.

Son günlerde yapılan denetimlerde Karateke mevkiinde açık alanda vahşi çöp depolama yapıldığı tespit edildi. Konuyla ilgili olarak Çevre Bakanlığı harekete geçerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, bu durumla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.