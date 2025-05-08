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İzmir'de vahşi çöp depolama cezaya rağmen devam ediyor!

Son dakika İzmir haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir’in Tire ilçesi Karateke mevkiinde, açık alanda vahşi depolama yapıldığını tespit etmiş, ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL ceza kesmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, defalarca aldığı uyarı ve cezalara rağmen vahşi çöp depolamaya devam ediyor.

İHA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi, defalarca aldığı uyarı ve cezalara rağmen Tire'nin Karateke Mahallesi'nde vahşi çöp depolamaya devam ediyor.

Son günlerde yapılan denetimlerde Karateke mevkiinde açık alanda vahşi çöp depolama yapıldığı tespit edildi. Konuyla ilgili olarak Çevre Bakanlığı harekete geçerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, bu durumla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "İl Müdürlüğü ekiplerince İzmir'in Tire ilçesinde yapılan denetlemeler sonucu Karateke mevkiinde açık alanda vahşi çöp depolama yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanununa istinaden gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.

Bölgede tarımla uğraşan Mustafa Bostancıoğlu, defalarca dilekçe ve şikayet başvurusu yapmalarına rağmen sorunun çözülmediğini belirtti ve yetkililerden acil yardım istedi.

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