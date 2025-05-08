Olmaz olsun böyle anne! İzmir'deki anne vahşetinde yeni gelişme: Yargıtay'dan dikkat çeken hamle

İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2022 yılında görülen davanın karar duruşmasında; Ayşe Vural, "Kızımı öldürmek istememiştim" diyerek beraatini istedi. Eşi ile oğlu da aynı talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Ayşe Vural'ı 'Altsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zeynep'in psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı nedeniyle aile bireylerine saldırgan tavırlar sergileyip, darbettiğini belirten heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi de uyguladı. Böylece Ayşe Vural'ın cezası, 18 yıl 4 ay hapse çevrildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar da beraat etti.

Karar, taraf avukatlarının itirazı ile istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, 2023 yılının Haziran ayında verdiği kararda Ayşe Vural için verilen cezanın doğruluğuna kanaat getirdi. Diğer sanıklar için gösterilen delillerin mahkumiyete yeter derece ve nitelikte bulunmadığını vurgulayan Daire, istinaf talebinin yerinde görülmediğine hükmetti. Daire ayrıca Ayşe Vural'ın tahliye talebini reddetti.

YENİDEN YARGILANACAK

Ayşe Vural'ın avukatı Mehmet Ali Orman, 1,5 ay önce kararı Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı görüşen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Zeynep'in uzun süredir psikolojik sorunları olduğunu ve uyuşturucu kullandığını belirtti. Sanık Ayşe Vural ile kızı Zeynep Vural arasında uzun yıllardır ciddi problemler olduğu kaydedildi. Zeynep'in daha önceden intihar girişimleri olduğu ve uyuşturucu tedavisine de yanıt vermediği de kararda yer aldı. Daire, Zeynep'in olay günü sanığa hakaret edip fiziki saldırıda bulunduğuna atıf yaparken, daha önce de sanık için koruma kararı verildiği vurgulandı. Yaşanan bu olaylardan ötürü Daire, sanık Ayşe Vural'ın söz konusu eylemi tahrik altında işlediğine kanaat getirdi. Daire, haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında sanığa fazla ceza tayininde bulunduğuna karar verip Ayşe Vural yönünden ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Daire, S.V. ve Ö.V. hakkındaki kararı ise onadı. Kararın ardından Ayşe Vural, İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.