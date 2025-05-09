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İzmir'in 17 ilçesinde elektrik kesintisi 9 Mayıs Cuma

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin ilçeleri ve kesinti süreleri araştırılıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 9 Mayıs Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’in 17 ilçesinde elektrik kesintisi 9 Mayıs Cuma

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 9 Mayıs Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’in 17 ilçesinde elektrik kesintisi 9 Mayıs Cuma

09:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Hacıömerli

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Durmuşlar

09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy

13:30 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Çakabey

09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli

10:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Atatürk

İzmir’in 17 ilçesinde elektrik kesintisi 9 Mayıs Cuma

09:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahriye Üçok

09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk

09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )
İğdeli

10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Dündarlı

09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Zafertepe
Güneşli

12:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Karaorman

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kerpiçlik

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Dibekçi
Küçükburun
Çeriközü

13:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Yedi Eylül

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Özbek

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