İzmir’in 17 ilçesinde elektrik kesintisi 9 Mayıs Cuma

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 9 Mayıs Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 9 Mayıs Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
09:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Hacıömerli
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Durmuşlar
09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy
13:30 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Çakabey
09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
10:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Atatürk
09:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahriye Üçok
09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )
İğdeli
10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Dündarlı
09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Zafertepe
Güneşli
12:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Karaorman
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kerpiçlik
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Dibekçi
Küçükburun
Çeriközü
13:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Yedi Eylül
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Özbek