Konak’ın her noktası çöp yığınlarıyla doldu

İzmir Konak Belediyesi'ne bağlı şirketlerinden MER-BEL'de örgütlü Genel İş İzmir 5 No'lu Şube ile belediye adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasındaki TİS görüşmelerinde uzlaşıya varılamadığı için işçiler 2 Mayıs'ta tam gün iş bırakma eylemi yapılmıştı. TİS görüşmelerinde yeniden uzlaşı sağlanamayınca işçiler önceki gün grev kararı aldı.

BAŞKAN DESTEK İSTEMİŞ

Grev sonrası ilçede, başta çöp toplama olmak üzere tüm hizmetler aksamaya başladı. Diğer ilçe belediyelerinin biriken çöpleri toplamak için gece saatlerinde harekete geçtiğini söyleyen DİSK/Genel-İş 5 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Olcay Çalık, Konak Belediyesi'nde greve çıkan işçilerin ise çöpleri toplamak isteyen ekiplere izin vermemek için çöplerin başında durup, çaba gösterdiğini söyledi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu

Çalık, "Bunlar işin doğasında var. Bize destek olmak için nasıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşlarımız geldiyse, belediye başkanları da bu tür durumlarda birbirinden destek istiyor" dedi.

DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül ise, "İşçiler olarak gerçekten zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizdeki ekonomik krizin faturası emekçiye kesilirken, yerelde de emekçiye kesiliyor. Her iki yılda bir ekmeğimizi büyütürken TİS'te belediyeler vergi borçlarını göstererek talepleri karşılamayarak faturayı bize kesmeye kendilerine hak görüyorlar. Biz hakkımız olanı istiyoruz, bizi halkla karşı karşıya getirmelerini doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

YÜZDE 45 ZAM İSTEDİLER

Belediyeden son olarak yemek, yakacak, bayram ücreti ve gıda yardımı içinde olmak üzere yüzde 31 zam teklif edilmişti. Fakat dün sabah saatlerinde başlayan toplantıda ise işçilerin yüzde 45 zam istedikleri öğrenildi. Konak Belediyesi'nden sürece ilişkin yapılan yazılı açıklamada da, "Emekçilerimizin örgütlü olduğu DİSK Genel İş 5 Nolu Şube ile yürüttüğümüz 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri ne yazık ki anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Belediyemiz, mevcut ekonomik koşullar bütçe imkanları çerçevesinde, çalışanlarımızın haklarını korumak ve yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla azami çabayı göstermiştir. Konak Belediyesi, bugünü kurtaran ama yarını tehlikeye atan hiçbir adımı doğru bulmamaktadır. Üstelik gerçek dışı rakamlarla verilen sözler, birkaç ay sonra maaş ödeyemeyen bir belediye tablosu yaratacak ve bu da en başta çalışanlarımızın mağduriyetine neden olacaktır" denildi.