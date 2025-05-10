37 yıldır baston üretiyor

Kentte yaşayan 74 yaşındaki Erdoğdu Özcan, meslek hayatına 1969 yılında sınıf öğretmeni olarak başladı. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda okulda öğretmenlik yaptıktan sonra 1988 yılında Zonguldak'ın Devrek ilçesine tayini çıkan Özcan, baston yapımına merak sardı. Baston ustası Münteka Çelebi'nin yanında baston yapımında ustalaşan Özcan, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, eski Bakan Fikri Sağlar ve Köksal Toptan gibi tanınmış isimlere baston hediye etti. 37 yıldır baston yapımını sürdüren Özcan, diğer taraftan da özel bir okulda eğitim danışmanlığı yapıyor.

BU İŞE İNAT İÇİN BAŞLADI

Devlet okulunda sınıf öğretmeni olarak başladığı mesleğinden 30 yıl önce müdür olarak emekli olduğunu dile getiren Özcan, "Yurt dışında da 6 yıl öğretmenlik yaptım. Bir gün Kenan Evren ilçeye gelecekti, baston ustası Münteka Çelebi de ona fil dişinden bir baston hediye etmişti. Kaymakam da Kenan Evren geldiğinde ona bastonun tarihini öğrenip, bilgi vermemi istedi. 3 ay köylerde baston ustalarını dolaştım, Münteka Çelebi'nin yanında durdum, bastonun tarihini öğrendim. Bu işe ısındım, hobi olarak bastonculuğa başladım. İlk bastonum bir inat yüzünden yaptım. Devrek bastonlarında genellikle yılan motifi olur; çünkü yılan, sağlık ve şifa anlamına gelir. Ustama sürekli, 'Hep yılan yapıyorsunuz, artık motif değiştirin' diyordum. O da bana 'Madem çok biliyorsun, geç tezgahın başına, sen yap' dedi. 'Yaparım' dedim ve 1988 yılının aralık ayında ilk bastonumu yaptım. Hem eğitimi hem yöneticiliği bastonla birlikte yapıyorum" ifadelerini kullandı. Bugüne kadar 500'ün üzerinde baston yaptığını dile getiren Özcan, "Hepsi el işi ve kızılcık ağacından. Devrek'te festivallerimiz oluyordu. Aziz Nesin'den tutun birçok yazar gelirdi, panellere gelen herkese baston hediye ederdim. Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, eski Bakan Fikri Sağlar ve Köksal Toptan, Toktamış Ateş, Tamer Yiğit, Cenk Koray, Emre Kongar, Fakir Baykurt gibi tanınmış çok kişiye baston verdim" diye konuştu.