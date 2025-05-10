Diş macunu tüpünde tarihi eser kaçakçılığı

İzmir'de tarihi eserleri diş macunu tüplerinde yurt dışına kaçırmaya çalışan iki kaçakçı yakalandı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde, değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzüğü yurt dışına kaçırmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı.

BAVULLARI ARANDI

Ekipler tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüpheliler takibe alındı. Havalimanında şüphelilere ait bavullarda arama yapıldı. Aramalarda, bir kısmı diş macunu ve tıraş kremi tüplerinin içine saklanmış Arkaik, Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü salıverildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.