İzmir’in silüeti çöp kuleleri

Kentin ana arterleri ve tarihi alışveriş merkezi Kemeraltı, Konak ve Alsancak gibi turistik mekanlarınde körfezin kokusuna çöp dağlarından oluşan pis koku ve görüntü de eklendi. Günlerdir çöp kokusu ve görüntüsünden rahatsız olan İzmirliler sendika ve belediye arasında anlaşmanın sağlanmasıyla nihayet rahat bir nefes almaya başlayacak.

Kemeraltı esnafı, çöp yığınlarını naylon ile örterek gizlemeye çalışırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi çöpleri toplamak için harekete geçti.

HİZMETLER DURDURULDU

Konak Belediyesi'nin şirketlerinden MER-BEL'de örgütlü DİSK Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube ile belediye adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasındaki 11'inci dönem TİS görüşmeleri tıkanınca, işçiler greve çıkmıştı. Başta ana hizmet binası, Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü olmak üzere tüm belediye birimlerine "Bu İş Yerinde Grev Vardır" pankartı asıldı. 1500 civarında işçiyi kapsayan grev, ilçede başta temizlik ve fen işleri olmak üzere belediye hizmetlerini durdurdu.

SKANDAL AÇIKLAMA

Grev sonrası ilçede çöpler toplanmazken, Konak Belediyesi'nin yaptığı uyarı tepki çekti. Belediye'den yapılan açıklamada, "Sizlerden ricamız, bu geçici süreçte sokağa çöp bırakmamanızdır. Sabrınıza ve anlayışınıza teşekkür ederiz" denildi. Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yönettiği Konak Belediyesi'nin bu skandal açıklaması İzmirlilere 'pes' dedirtti. Bu süreçte ilçe belediyelerden takviye ekiplerle kısmen çöpler toplansa da, şehrin en hareketli ve turistik noktalarında oluşan çöp yığınları, hayal kırıklığı yarattı. 2 gün süren grev ise gece yarısı atılan imzalarla sona erdi.

TURİSTLERE KÖTÜ MANZARA

Grevin sona erdiği gün sabah saatlerinde kente iki büyük kruvaziyer gemisi yanaştı. Alsancak'ta karaya inen turistlerin ilk karşılaştığı manzara ise çöp kuleleri oldu. Kemeraltı esnafı, çöp yığınlarını naylon ile örterek gizlemeye çalışırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ise Alsancak'ta çöpleri toplamak için harekete geçti. Ancak bu çaba da "Costa Fascinosa" ile "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyerlerden inen çoğunluğu İngiliz, İtalyan ve İspanyol 4 bin 540 turistin çöp dağlarını görmesini engellemedi. Biriken çöp yığınlarını gün içinde temizlemeye çalışan belediye, İzmir'in imajını korumakta geç kalmış oldu.

EN DÜŞÜK MAAŞ 58 BİN TL OLDU

Konak Belediyesi'nde 2 gündür süren grev, yüzde 45'lik zamla sona erdi. İşçilerin en düşük maaşı 58 bin 94 TL oldu. Mesai arkadaşlarının taleplerine kulak veren Başkan Mutlu, Konak Belediyesi emekçilerinin alın terine, üretkenliğine ve sendikal mücadele hakkına saygının Konak Belediyesi'nin temel ilkelerinden olduğunu söyledi. Yapılan görüşmeler neticesinde yüzde 45 zam için Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binasında sandık kuruldu. İki gündür süren grevin ardından sandığa giden belediye işçilerinin yapılan zamma "Evet" demesiyle grev sonlandı. Konak Belediyesi'nin MERBEL şirketi bünyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi sonucuna göre 84 yevmiye ikramiye ve 8 bin 500 TL gıda kartı gibi ek haklar dahil en düşük maaş net 58 bin 94 TL, en yüksek maaş ise 77 bin 500 TL olarak belirlendi.