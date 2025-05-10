Kadın katili yakalandı! 6 yıldır aranıyordu

İzmir Karşıyaka'da iki kadını öldürme şüphesiyle 6 yıldır aranan zanlı Göksel Sağlam kıskıvrak yakalandı. Boşandığı eşi Habibe Çevik (42) ve eski baldızı Fatma Akdağ'ı (39), 2 çocuğunun gözü önünde öldürdüğü ortaya çıkan katil zanlısı Göksel Sağlam'ın kendisini yakalayan polislere çok şaşırdığını söylediği öğrenilirken, cinayetler için de pişman değilim dediği belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler, aranan şahıs hakkında özel ve titiz bir çalışmanın ardından iki kadını gözünü bile kırpmadan öldüren Göksel Sağlam'ı kıskıvrak yakaladı. Yeri tespit edilen Sağlam'ı yakalamak için operasyon düzenlendi. Sağlam, saklandığı evden çıktıktan sonra bir mağaza önünde halı bakarken yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sağlam, cezaevine gönderildi.

ÇEVİK'İN ANNESİ ANLATTI

Olay günü evde bulunan Habibe Çevik'in annesi Hatice Çevik, o dönemde polise verdiği ifadesinde; eski damadı Göksel Sağlam'ın cinayetleri, torunlarının önünde işlediğini söyledi. Çevik, Sağlam'ın eve gelerek kızını dışarı çağırdığını ancak kızının, "Benim seninle konuşacak bir şeyim yok" diyerek aşağı inmediğini anlattı. Bu duruma sinirlenen Göksel Sağlam'ın binaya girip daire kapısına dayandığını belirten Çevik, Habibe Çevik'in çocuklarının korkup bir odaya saklandıklarını, kapıda yaşanan tartışmanın ardından Sağlam'ın yanında getirdiği tabancayla kızını başından vurduğunu söyledi. Çevik, olaya müdahale etmeye çalışan diğer kızı Fatma Akdağ'ın da aynı şekilde başından vurulduğunu, kendisinin ise direndiği sırada Sağlam'ın olay yerine yaklaşan polis aracının siren sesini duyunca kaçtığını belirtti.

İZNİNİN SON GÜNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Göksel Sağlam'ın, o dönemki ifadesinde pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Başka bir suçtan dolayı hükümlü bulunduğu Menemen Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkan Sağlam'ın, izninin son gününde Habibe Çevik'i takip edip cinayetleri işlediği ortaya çıktı. Olayın ardından tutuklanan Sağlam'ın bir süre sonra firar ettiği bildirildi