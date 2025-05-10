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Haberler İzmir SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS CUMARTESİ

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS CUMARTESİ

Son dakika haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 10 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS CUMARTESİ

İzmir'de bugün yaşanacak planlı elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İzmir'in pek çok ilçesinde bugün uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 10 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS CUMARTESİ

11:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Çaltılıdere

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Koyuneli ( KOYUNELİ Koyuneli Köyü İç Yolu )

Öksüzler ( Öksüzler Köyü İç Yolu )

Rahmanlar ( Rahmanlar Köyü İç Yolu )

Seklik ( Seklik Köyü İç Yolu )

Tavukçukuru ( Tavukçukuru Köyü İç Yolu )

Avunduk ( Avunduk Köyü İç Yolu Avunduk Yolu )

Maruflar ( Maruflar Maruflar Köyü İç Yolu )

Atçılar ( Atçılar Köyü Atçılar Köyü İç Yolu )

Balaban ( Balaban Köyü Balaban Köyü İç Yolu )

Bayramcılar ( Bayramcılar Bayramcılar Köyü İç Yolu Bayramcılar Yolu )

Bekirler ( Bekirler Köyü İç Yolu )

İsmailli Hacılar ( Hacılar Köyü İç Yolu )

İsmailli ( Yuntdağ Yolu İsmailli İsmailli Köyü İç Yolu ismailli köyü iç yolu )

Kocahaliller ( Kocahaliller Köyü İç Yolu )

Kocaköy ( Kocaköy Köyü İç Yolu )

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS CUMARTESİ

16:00 - 18:00
BEYDAĞ / İZMİR
Aktepe

Halıköy ( Halıköy Köyü İç Yolu Halıköy )

Erikli ( SEDEF Erikli Yolu )

Alakeçili ( EMEK BAŞAK )

Adaküre ( ADNAN MENDERES Adaküre Yolu )

Yukarıaktepe ( DUTDİBİ )

Yeniyurt ( KUYU NAZİLLİ )

Tabaklar

Mutaflar

Cumhuriyet

12:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Tuna

09:00 - 11:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
Ilıca

17:00 - 20:30
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
Denizköy

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS CUMARTESİ

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli

11:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Mavişehir

09:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy
Sekiz Eylül

09:30 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Çayağzı

10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Fatih
Yeni

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
İlkkurşun

10:00 - 13:00
SELÇUK / İZMİR
İsa Bey
Barutçu
Belevi
Atatürk
Zeytinköy
Zafer

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