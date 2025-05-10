SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 MAYIS CUMARTESİ

İzmir'de bugün yaşanacak planlı elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İzmir'in pek çok ilçesinde bugün uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 10 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün yaşanacak planlı elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İzmir'in pek çok ilçesinde bugün uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 10 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
11:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Çaltılıdere
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Koyuneli ( KOYUNELİ Koyuneli Köyü İç Yolu )
Öksüzler ( Öksüzler Köyü İç Yolu )
Rahmanlar ( Rahmanlar Köyü İç Yolu )
Seklik ( Seklik Köyü İç Yolu )
Tavukçukuru ( Tavukçukuru Köyü İç Yolu )
Avunduk ( Avunduk Köyü İç Yolu Avunduk Yolu )
Maruflar ( Maruflar Maruflar Köyü İç Yolu )
Atçılar ( Atçılar Köyü Atçılar Köyü İç Yolu )
Balaban ( Balaban Köyü Balaban Köyü İç Yolu )
Bayramcılar ( Bayramcılar Bayramcılar Köyü İç Yolu Bayramcılar Yolu )
Bekirler ( Bekirler Köyü İç Yolu )
İsmailli Hacılar ( Hacılar Köyü İç Yolu )
İsmailli ( Yuntdağ Yolu İsmailli İsmailli Köyü İç Yolu ismailli köyü iç yolu )
Kocahaliller ( Kocahaliller Köyü İç Yolu )
Kocaköy ( Kocaköy Köyü İç Yolu )
16:00 - 18:00
BEYDAĞ / İZMİR
Aktepe
Halıköy ( Halıköy Köyü İç Yolu Halıköy )
Erikli ( SEDEF Erikli Yolu )
Alakeçili ( EMEK BAŞAK )
Adaküre ( ADNAN MENDERES Adaküre Yolu )
Yukarıaktepe ( DUTDİBİ )
Yeniyurt ( KUYU NAZİLLİ )
Tabaklar
Mutaflar
Cumhuriyet
12:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Tuna
09:00 - 11:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
Ilıca
17:00 - 20:30
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
Denizköy
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli
11:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Mavişehir
09:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy
Sekiz Eylül
09:30 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Çayağzı
10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Fatih
Yeni
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
İlkkurşun
10:00 - 13:00
SELÇUK / İZMİR
İsa Bey
Barutçu
Belevi
Atatürk
Zeytinköy
Zafer