  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de kazı yaparken orman yakan 5 kişi tutuklandı

İzmir'de kazı yaparken orman yakan 5 kişi tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde kaçak kazı yaparken orman yangını çıkardığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de kazı yaparken orman yakan 5 kişi tutuklandı

Kayadibi mevkisinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili jandarma ekipleri, bölgedeki incelemede yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur tespit etti.

Yangının bu alandan çıktığının değerlendirilmesi üzerine ekipler, güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, bölgede kaçak kazı yaptığı iddiasıyla A.Ş. (20), V.T. (40), E.K. (21), A.A.Ş. (20) ve A.Ş'yi (20) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin, kazı malzemesi olduğu değerlendirilen araç ve gereçlerin hafif ticari araca yükledikleri görülüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA