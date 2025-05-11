Son dakika: İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi yaşanacak | 11 Mayıs Pazartesi

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları...