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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi yaşanacak | 11 Mayıs Pazartesi

Son dakika: İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi yaşanacak | 11 Mayıs Pazartesi

İzmir'de yaşayan vatandaşlar için su kesintisi uyarısı geldi. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs 2025 Pazar günü İzmir’in bazı ilçelerinde altyapı çalışmaları ve arıza giderimi nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte detaylar....

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ

ÇEŞME YALI
11.05.2025 saat 10:08 ile 13:08 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI
11.05.2025 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ GÜNLÜCE, KÖSELER
11.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE YENİ
11.05.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA CAMİATİK, KALABAK, YELALTI
11.05.2025 saat 08:55 ile 13:55 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER, TORASAN
11.05.2025 saat 14:51 ile 18:52 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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