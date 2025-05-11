Son dakika: İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi yaşanacak | 11 Mayıs Pazartesi

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ
ÇEŞME YALI
11.05.2025 saat 10:08 ile 13:08 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI
11.05.2025 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÜNLÜCE, KÖSELER
11.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE YENİ
11.05.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA CAMİATİK, KALABAK, YELALTI
11.05.2025 saat 08:55 ile 13:55 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER, TORASAN
11.05.2025 saat 14:51 ile 18:52 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.