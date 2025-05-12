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Haberler İzmir Mustafa Ceceli festival coşkusuna ortak oldu

Mustafa Ceceli festival coşkusuna ortak oldu

15. Emiralem Çilek Festivali, İzmirlilerin en tatlı ve lezzetli buluşma noktası olarak başladı. Menemen’e gelenler, doyasıya bir festival atmosferi yaşarken, şarkıcı Mustafa Ceceli’nin verdiği konser ile doyasıya eğlendi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Mustafa Ceceli festival coşkusuna ortak oldu

Türkiye'nin en lezzetli festivalleri arasında yer alan Emiralem Çilek Festivali, kapılarını 15. kez açtı. Yaklaşık 7 bin tonluk rekoltesiyle İzmir'in çilek üretiminin yüzde 55'ini karşılayan Emiralem'de yüz binlerce vatandaşın katılımıyla ilk gün coşkusu yaşandı. Üretici ve tüketiciyi bir araya getiren festival, 7'den 77'ye her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikleri, renkli stantları, gün boyu müziğiyle büyük ilgi çekti.

BİNLER EŞLİK ETTİ

15. Emiralem Çilek Festivali'nin ilk gününde festival alanındaki güzel görüntülerin artından heyecanın adresiyse konser alanı oldu. Sahneye çıkan ilk isim olan Oğuz Görceğiz, en güzel parçalarını söylerken yeni parçası olan Kına Şarkısı'nı da dinleyenleriyle buluşturdu. Görceğiz'in ardındansa sahne sırası Türkiye'nin en sevilen isimlerinden olan Mustafa Ceceli'ye geldi. Ceceli dillerde yer eden birbirinden güzel parçaları, festival alanını dolduran binlerle birlikte seslendirdi. Ceceli Emiralem Çileği için "Kokusu lezzeti bambaşka güzel" ifadelerini kullandı.

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