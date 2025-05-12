Saygılı: Ülkemiz büyüyorsa annelerimizin sayesindedir

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 'Anneler Günü' dolayısıyla mesaj yayınladı. Saygılı mesajında, "Anne, sadece bir evlada değil, bir millete can veren, ruh üfleyen, yol gösteren yüce bir varlıktır. Onlar sabrın en güzeline, sevginin en safına, duaların en makbulüne sahiptir. Hayatın anlamı, sevginin kaynağı, fedakârlığın adı annelerimizdir. Anne, sadece bir evlada değil, bir millete can veren, ruh üfleyen, yol gösteren yüce bir varlıktır. Onlar sabrın en güzeline, sevginin en safına, duaların en makbulüne sahiptir. Bugün Türkiye büyüyorsa, Türkiye ayakta duruyorsa; bunun temelinde, inançla yetiştirilmiş evlatlar ve onları yetiştiren analar vardır" ifadelerine yer verdi.