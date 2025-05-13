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İzmir'de elektrik kesintisi 13 Mayıs Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 13 Mayıs Salı İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 13 Mayıs Salı

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 13 Mayıs Salı

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa

10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Buruncuk
Fatih
Yakacık

10:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Gazi Osman Paşa

09:30 - 17:30
ÇEŞME / İZMİR
Çakabey
Alaçatı

10:00 - 11:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk

İzmir’de elektrik kesintisi 13 Mayıs Salı

10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Fatih

09:00 - 14:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere

09:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker

09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Kibar

09:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
2. Kadriye

10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Kuyucak

10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bülbüller
Süleymanlar
Veliler
Suçıktı
Kızılca
Kerpiçlik

10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Beyler ( KAVAKDERE )
Tepecik ( AKÇAKAYA KÜME EVLER Zafer Sk. )
Turabiye
Orhanlı
Kavakdere
Atatürk ( KARAKOÇ )
Cumhuriyet

09:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Demircili
Yağcılar
Zeytinler
İçmeler

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