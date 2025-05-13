İzmir’de elektrik kesintisi 13 Mayıs Salı

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Buruncuk
Fatih
Yakacık
10:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Gazi Osman Paşa
09:30 - 17:30
ÇEŞME / İZMİR
Çakabey
Alaçatı
10:00 - 11:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Fatih
09:00 - 14:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere
09:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker
09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Kibar
09:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
2. Kadriye
10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Kuyucak
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bülbüller
Süleymanlar
Veliler
Suçıktı
Kızılca
Kerpiçlik
10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Beyler ( KAVAKDERE )
Tepecik ( AKÇAKAYA KÜME EVLER Zafer Sk. )
Turabiye
Orhanlı
Kavakdere
Atatürk ( KARAKOÇ )
Cumhuriyet
09:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Demircili
Yağcılar
Zeytinler
İçmeler