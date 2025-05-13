Kırkikindi yağmurları geliyor

İZMİRLİLERİ yeni haftada önce güneşli sonra ise sağanak yağışlı günler bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün, güneş yüzünü bulutların arkasından gösterecek. Cuma günü ise parçalı bulutlu havanın yerini sağanak yağışlara bırakacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normal normallerinin 2-3 derece üstünde olacak. Hafta genelinde ise kuzeyli rüzgarlı rüzgarların kentte etkili olması bekleniyor.