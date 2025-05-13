Nostalji duraklar geri geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Talatpaşa Bulvarı üzerindeki Turan Güneş Parkı'nın yanı başına nostaljik durak yapılacak. Belediyenin kentin tarihsel kimliğini yaşatmak amacıyla başlatılan "Nostaljik İzmir Durakları" projesi için çalışmalar başlatıldı.

Hayata geçirilen proje kapsamında ilk etapta dört adet nostaljik durak tasarlanacak. Bu lokasyonun seçilme nedeni ise; 1930'lu yılların sonlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilk modern durağın burada yer alması. Durakta iki inverter klima yer alacak. Durak içinde sıcaklığın korunması için de kapı girişlerine iki hava perdesi yerleştirilecek. Durakların enerji ihtiyacı, durak çatısına yerleştirilecek olan Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) panellerinden karşılanacak. Durakta, iki akülü engelli aracının şarj edilebileceği altyapı da olacak.