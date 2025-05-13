‘Tek vatan tek millet’

İZMİR Bayraklı'da oturdukları mahallede kaçırılan ve PKK'ya katılmak zorunda bırakılan, ardından PKK'nın elinden kaçıp evine dönmeyi başaran Adem Tetik, PKK'nın fesih kararını açıklamasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

'HEPSİ KAÇIRILDI'

8 yıldır babası ile birlikte inşaat işleri ile uğraşan Adem Tetik şöyle söyledi: "Bizim mahalleden 14-15 arkadaşım kaçırılmıştı. Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi çok anlamlı ve büyük bir olaydı. O anne ve babaların çocuklarına seslenmiştim daha önce. Şimdi yine tekrarlıyorum: 'Türkiye topraklarında her daim tek millet, tek vatan, tek bayrak var, o da ailenizin evi. Anne ve baba gibi yar olmaz."

Adem Tetik

Baba Dursun Tetik ise "Bu tarihi kararda emeği geçen kim varsa hepsine sonsuz teşekkürler. Terörsüz Türkiye kelimeleri yan yana gelince ne kadar güzel yakışıyor. Kırk yılı aşkın süre, örgüt maşa gibi bizim evlatlarımızı kullandı. Fakat gerçekler ortaya çıktı. PKK feshedildi ve bundan sonra aileler ağlamayacak" dedi.