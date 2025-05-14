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Haberler İzmir İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 11 ilde, ev hanımlarını ek iş vaadiyle dolandırdıkları gerekçesiyle 30 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İzmir'de 19 kişinin dolandırıldığını belirleyen polis, şüphelilerin incelenen hesap hareketlerinde daha fazla kişiyi dolandırdığı ve söz konusu yöntemlerle yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağladıklarını tespit etti.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ev hanımlarını ek iş vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

Sosyal medya platformlarında "evde sabun paketleme işi", "çorap paketleme" gibi reklamlar paylaşan şüphelilerin, ilanlarda yer alan numaralardan iletişime geçen kişilerden "sigorta ücreti", "evde sabun paketleme işi için ön ödeme", "kaparo, vergi, sipariş ve kargo" ücreti ad�� altında para talep ettiği belirlendi.

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

Zanlıların, paylaştıkları banka hesap numaralarına para gönderilmesi sonrası kişilerle WhatsApp üzerinden iletişime geçerek farklı bahanelerle para istemeye devam ettikleri, işlemlerin yasal olduğunu inandırmak adına Adalet ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının logolarını kullanarak, sahte şirket isimlerinin bulunduğu belge, vergi levhası ve resimleri vatandaşlara gönderdikleri saptandı.

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

100 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Soruşturma kapsamında İzmir'de 19 kişinin dolandırıldığını belirleyen polis, şüphelilerin incelenen hesap hareketlerinde daha fazla kişiyi dolandırdığı ve söz konusu yöntemlerle yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağladıklarını tespit etti.

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

Polis ekiplerince, İzmir, Adana, Aydın, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Burdur, Şanlıurfa, Trabzon ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 30 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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