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Haberler İzmir İzmir'de korkutan yangın: Metal döküm atölyesi alevlere teslim oldu

İzmir'de korkutan yangın: Metal döküm atölyesi alevlere teslim oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde dün akşam meydana gelen olayda metal döküm atölyesinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İHA

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İzmir’de korkutan yangın: Metal döküm atölyesi alevlere teslim oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Bornova'daki yangın, dün akşam saat 19.30 sıralarında, Egemenlik Mahallesi Dökümcüler Sitesi'ndeki bir metal döküm atölyesinde meydana geldi. Atölyede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir’de korkutan yangın: Metal döküm atölyesi alevlere teslim oldu

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında bazı çalışanların dumandan etkilendikleri öğrenildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleyle tedavi edilen çalışanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde maddi hasara yol açan yangını çıkış nedeni araştırılıyor.

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