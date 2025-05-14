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Haberler İzmir İzmir'de suçlu avı! Biri kırmızı bültenle aranan 2 cinayet firarisi yakalandı

İzmir'de suçlu avı! Biri kırmızı bültenle aranan 2 cinayet firarisi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ve Çeşme ilçelerinde Güven Timleri polisi tarafından yapılan operasyonlarda, biri kırmızı bültenle aranan 2 cinayet firarisi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de suçlu avı! Biri kırmızı bültenle aranan 2 cinayet firarisi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde yaptıkları çalışmada, Konak ve Çeşme ilçelerinde firari cinayet zanlılarının saklandığını belirledi.

İzmir’de suçlu avı! Biri kırmızı bültenle aranan 2 cinayet firarisi yakalandı

İstanbul'da işlediği 2 farklı kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranan H.G. ile Çanakkale'de eşini kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K.O., saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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