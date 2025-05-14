İzmirli Ayşen 5 yıldır taşıdığı miyomdan kurtuldu

İZMİR'DE ameliyat korkusu nedeniyle 5 yıldır rahminde 2,5 kilogramlık miyomla yaşayan hasta, fazla kiloları nedeniyle yapılması zor olan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu. Menemen'de yaşayan 55 yaşındaki Ayşen Çakır, 5 yıl önce karnında şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Rahminde iri miyom olduğu tespit edilen hastaya doktorları açık ameliyat önerdi. Şeker ve tansiyon hastası olduğu için ameliyat olmaya korkan Çakır'a ağrılarının azaltması için ilaç tedavisi uygulandı. Şikayetleri her geçen gün artan, yürümekte zorluk çekmeye başlayan Çakır, kapalı yöntemle yapılan 1,5 saatlik ameliyatla miyomdan açık yara olmadan kurtuldu.

24 SAATTE TABURCU

Çakır, "İri miyom teşhisi konulmuştu. Doktorlarım kilolu olduğum için 'açık ameliyat' diyordu. Kapalı ameliyata hiçbir doktor yanaşmıyordu. Doktor bey öyle güzel konuştu ki o rahatlıkla ameliyata girdim" dedi. Çakır, kapalı ameliyatın ardından 24 saat hastanede kaldığını, taburcu edilmesinin ardından yaşamına kaldığı yerden ağrısız bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Rahminden 2,5 kilogramlık miyomun çıkarıldığını duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Çakır, "Daha rahatım şimdi. Ne hastanede ne de hastane sonrası ağrı çektim. 2,5 kilogram, iri bir miyommuş" diye konuştu.