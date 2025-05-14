Karabağlar’da maaş krizi

İZMİR'DE maaş krizinin yaşandığı ilçelerden biri olan Karabağlar Belediyesi'nde, Genel-İş Sendikası iş bıraktı. Sendika ile belediye bürokratları arasında gerçekleşen görüşmelerde ödemeler için önceki gün için (Pazartesi) söz verildi ancak ödeme yapılmadı.

AÇIKLAMA YAPILDI

ÖDEME yapılamaması üzerine işçilerin üyesi olduğu Genel İş İzmir 5 Nolu Şube iş bırakma kararı aldı. Şantiyelerde toplanan işçiler iş başı yapmadı. Sağlık ve veterinerlik birimleri dışında işçiler çalışmazken, acil olan hastane çöpleri dışındaki çöpler toplanmadı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnan Kınay'dan yaşanan maaş krizi ile ilgili belediyeden açıklama geldi. Açıklamada, "Yönetime geldiğimiz günden bugüne ilk kez çalışanların Nisan ayı maaş eksik yatırılmış, kalan kısmı ve maaş ilave olarak verilen çekler yatırılmıştı. Maaşların gün içerisinde yatırılacağı bilgisi dün sendika ve işyeri temsilcilerine bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan Başkan Kınay'ın sendikayı hedef alan açıklamalarına ise Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube'den yanıt geldi. Yapılan yazılı açıklamada "Belediye yönetiminin değerlendirmesinde bir aylık gecikme gibi açıklama yapılmış olup alacaklarımız Mart ayından bugüne kadar devam etmiştir, geriye dönük alacaklarımız ödenmemiştir. Belediye Yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucunda geçmiş aylardan kalan alacakların 12 Mayıs'a kadar ödeneceği söylenmesine rağmen sözün yerine gelmemesinden kaynaklı iş durdurma kararı alınmıştır" denildi.