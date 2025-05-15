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Haberler İzmir AK Partili Yaşar Kırkpınar: Bahane değil hizmet üretin

AK Partili Yaşar Kırkpınar: Bahane değil hizmet üretin

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

AK Partili Yaşar Kırkpınar: Bahane değil hizmet üretin

AK Parti İzmir milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 'Bizi rahat bırakmayacaklar, baskı altındayız' açıklamalarına tepki gösterdi.

"SÖZ VERMEK KOLAYDIR"

Tugay'ın hizmet üretmek yerine bahanelerin arkasına sığındığını vurgulayan Kırkpınar, "Kendisine daha önce de bulunduğumuz tavsiyeleri hatırlatarak, partisinin daha önceki belediye başkanları tarafından bırakılan borçların geçmiş dönem borçlar olduğu bahanesinin arkasına sığınmadan İzmir'in sorunlarına çözüm bulması, İzmirlinin sesine kulak vermesidir. Gündem olmak ve gündemde kalmak için konuşan, konuştukça batan ve komik duruma düşen Sn. Başkandan millet bahane değil hizmet beklemektedir. Vaat etmek, söz vermek kolaydır. Seçim meydanlarında 'cek'li, 'cak'lı cümleler kurmak kolaydır. Zor olan meydanda verdiğin sözü, görevi teslim alınca unutmamaktır" ifadelerini kullandı.

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