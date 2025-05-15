Eş ve sevgili yargı önünde! Cinayet davasında çelişkili ifadeler

İzmir'de, ayakkabı toptancısı Mehmet Akgül'ün (49) kamyonetinde öldürülmesiyle ilgili eşi Anıl Akgül'ün (44) ağırlaştırılmış müebbet, aşk yaşadığı Rojhat Kızılban (36) ve tetikçi olduğu iddia edilen Gültekin Uslu (46) hakkında ise müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Duruşmada, çelişkili ifadeler veren sanıklar, suçlamaları reddetti.

'GEÇİM SIKINTISI YAŞIYORDUM'

Sanıklar, önceki gün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık Anıl Akgül, "Eşim maddi ve manevi olarak yalnız bırakıyordu. 2020 yılından beri eşimle ayrı yaşıyorduk. 2022 yılından beri Rojhat Kızılban ile sevgiliydim. Eşimin bu şekilde ölmesini asla istemiyordum. Oğlum babasız ve annesiz kaldı. Boşanmayı ben istiyordum ancak eşim istemiyordu" dedi. Mahkeme başkanının, "Kim öldürdü" sorusuna karşılık Anıl Akgül, "Bu sorunun muhatabı ben değilim, ben öldürmedim. Rojhat ile Gültekin arasında ne konuşuldu bilmiyorum, plan yapıp, yapmadıklarını da bilmiyorum. Olaydan birkaç ay önce bize, 'Size eziyet eden bu adamı öldüreceğim' sözü aklıma geldi. Ondan dolayı konuşmadım" diye konuştu.

SORULARI YALANLADI

Rojhat Kızılban ise "Anıl'ın evli olduğunu bilmiyordum" dedi. Mahkeme başkanı, sanık Anıl Akgül'ün, "Mehmet'i takip ettikleri yönünde kendisinin söylemi olduğunu yine 'Sana eziyet edeni öldüreceğim ve öldürteceğim' gibi cümleler kurduğunun söylendiğini hatırlatması üzerine sanık Kızılban, "Hayır ne takip ettim ne de ettirdim. Ayrıca öldüreceğimi de öldürteceğimi de söylemedim" dedi.

SALON KARIŞTI

Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hasan Akgül, "Sanık Anıl'ın maddi problemleri yoktu. Rojhat'ı, kardeşime 'öğretmen' diye tanıtmışlar. Tüm bu cinayeti Anıl organize etti, kardeşimi öldürdüler. Şikayetçiyim" dedi. Bu sırada öldürülen Akgül'ün yakınları, sanıklara bağırmaya başladı. Bir yakını, sanıklara cep telefonu fırlattı.

"MEHMET'İ BEN ÖLDÜRMEDİM"

Sanık Gültekin Uslu ise sanık Anıl Akgül ile 2 yıl önce Kemalpaşa'da, Rojhat'ın çiftliğinde tanıştıkları söyledi. Anıl Akgül'ün kendini, Rojhat'ın sevgilisi olarak tanıdığını kaydetti. Uslu, "Bana maktul Mehmet'in eşi olduğunu söylememişti. Anıl Akgül, Mehmet Akgül'ün sattığı malları hesabına alarak hırsızlık yaptıklarını söyledi. Mehmet ile eğlence mekanlarında bazen karşılaşırdık, selamlaşırdık ama yakınlığım yoktur. Cinayetin işlendiği gün olay yerine Rojhat ile gittik. O arabada kaldı, ben dolaştım. Mehmet, otomobilinde uyuyordu. Penceresini tıklattım. Konuşmak istediğimi söyledim. 'Sen kimsin' diye yanıt verdi. Küfretti. Olay yerinden ayrıldım. Cinayeti ben işlemedim" dedi.