Eşrefpaşa Hastanesi yeni hizmet binası yükseliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 549 milyon liralık yatırımla hayata geçireceği Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binasında inşaat sürüyor. Depreme dayanıklı inşa edilen modern binanın zemininde 420 ton demir kullanıldı. Türkiye'nin ilk ve tek belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi yeni ek hizmet binası ile tam teşekküllü sağlık hizmeti vermeye hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın 2024 tarihinde temelini attığı bodrum dahil 7 kattan oluşan binanın üçüncü katında imalatlara başlandı. 549 milyonluk yatırımın 2025 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.