İzmir'de eylemsiz gün yok! Karabağlar’da maaş krizi çözülemiyor

İzmir Karabağlar Belediyesi'nde maaşların ödenmemesi nedeniyle başlayan iş bırakma eylemi ikinci gününde de devam etti. Sağlık ve veterinerlik birimleri dışında işçiler çalışmazken, acil olan hastane çöpü dışında çöpler toplanmadı.

Genel İş İzmir 5 Nolu Şube ile belediye bürokratları arasında gerçekleşen görüşmelerde ödemeler için Salı günü için söz verilse de çalışanlara ödeme yapılmamıştı. Bazı noktalarda çöplerin biriktiği görüldü.

İşçilerin, eksik yatırılmış bir aylık maaşı, iki adet gıda fişi ve geriye dönük alacakları bulunuyor. Sendika, maaşın kalanının ve en az bir adet gıda fişi yatırılmasını isterken, ödeme yapılana kadar iş başı yapılmayacağını duyurdu.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, "13 Mayıs günü İller Bankası'ndan gelen ödemeye istinaden çalışma arkadaşlarımızın maaşının yatırılacağını sendika ve işyeri temsilcilerine bildirdik" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Kınay'a yanıt veren sendika ise; "Belediye Yönetimi tarafından kamuoyuna yapılan değerlendirmede bir aylık bir gecikme olduğu belirtilmiş, alacaklarımız Mart ayından bugüne kadar devam etmiştir. Ayrıca geriye dönük alacaklarımız ödenmemiştir. Belediye Yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucunda geçmiş aylardan kalan alacakların ya tek seferde ya da peyder pey 12 mayısa kadar ödeneceği sözü gerçekleşmemiştir. Yönetim kurulu ve temsilciler ile beraber iş durdurma da ra yapılmayanıt kararı alınmıştır" demişti.