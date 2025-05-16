İzmir Kordon'da ikinci sahne kazası! Miting öncesi vinç devrildi, gazetecilere saldırdılar

Özel'in konuşmasını yapacağı sahnenin kurulumu için alana getirilen vinç devrildi. Vincin devrilmesi sonuncunda iki işçi yaralandı. Gündoğdu Meydanı'nda yaşanan vinç kazasını bir işçi ufak sıyrıklarla atlatırken bir diğer işçi ise hastaneye kaldırıldı.

KONSERİ HATIRLATTI

Yapılan incelemelerde ise hastanede tedavisi süren işçinin ayağında çatlak olduğu belirtildi. Büyük bir korku yaşatsa da hafif yaralanmalarla atlatılan bu kaza, akıllara 2022 yılında 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde verilen Tarkan konseri için kurulan sahnenin çöküşünü getirdi. O kazada da kimse yaralanmamış Tarkan kurulan başka bir sahnede konser vermişti.