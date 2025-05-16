İzmir’de konut satışlarında artış! En çok o ilçede satıldı

TÜİK verilerine göre Türkiye'de konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Ardahan, 75 ile Tunceli ve 88 ile Bayburt olarak gerçekleşti. 2024 yılı nisan ayında İzmir'de 4 bin 279 olan konut satışı 2025 yılı nisan ayında yüzde 63,9 artarak 7 bin 14 olarak gerçekleşti.

İZMİR'DE BİN 736 KONUT İLK DEFA SATILDI

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,8 artarak bin 736 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 24,8 olarak gerçekleşti.

İZMİR'DE 5 BİN 278 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,6 artarak 5 bin 278 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 75,2'ye ulaştı.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,8 artarak 1165 oldu. Nisan ayında satışı yapılan konutların yüzde16,6'sı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İzmir'de nisan ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 artarak 33 olarak gerçekleşti.

KONUT SATIŞLARINDA BUCA İLK SIRADA

İzmir'de 2025 yılı nisan ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca'da 975 konut satılırken Buca'yı 811 konut satışı ile Menemen, 640 konut satışı ile Torbalı, 637 konut satışı ile Karşıyaka, 414 konut satışı ile Çiğli, 384 konut satışı ile Karabağlar, 373 konut satışı ile Bornova, 328 konut satışı ile Konak, 298 konut satışı ile Bayraklı ve 215 konut satışı ile Seferihisar takip etti.