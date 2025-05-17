Bayındır’da 106. yılda 106 kişi Harmandalı oynadı

İZMİR Bayındır'da, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Bayramı etkinlikleri kapsamında 106 kişiyle toplu zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Bayındır Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile Bayındır Zeybek Kültürü Araştırma Gençlik Kulübü (BAYZEK) işbirliği ile geçekleştirilen gösteri büyük beğeni topladı. Hazırlıkların yaklaşık 5 aydır devam ettiğini belirten Bayındır Gençlik Merkezi Müdürü Erdal İnce, "Trafiğe kapatılan Atatürk caddesinde, Atatürk temalı özel tişört giyen gençlerimiz canlı müzik eşliğinde duygu dolu harika bir gösteriye imza attılar. Aynı gösteriyi 19 Mayıs'ta, şehir stadyumunda bir kez daha tekrarlayacağız" dedi.