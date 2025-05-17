Elif engelleri dansla aşıyor

İzmir'de yaşayan doğuştan ayrık omurga (Spina Bifida) hastası olan ve tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Huriye Söylemez engelleri dansla aşıyor. Hüseyin Avni Ateşoğlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Huriye Söylemez, 8 yaşında fizik tedavi gördüğü sırada Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü ile tanıştı.

Kısa bir süre sonra geçirdiği omurilik ameliyatı nedeniyle ara verdiği dans eğitimine, babasının sürpriziyle yeniden başladı. Yaklaşık 1,5 yıldır dans eğitimine devam eden Söylemez, 13 yaşına gelerek lisanslı dansçı olmayı ve yarışmalara katılmayı hedefliyor. Söylemez, en son İzmir'de yapılan 2025 Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası'na konuk dansçı olarak katılarak ilk madalyasını aldı. Dansa ilk başladığında çok çekingen olduğunu belirten Söylemez, "Çekinsem dahi çok hevesliydim. Dansa ara vermek zorunda kaldıktan sonra babam bana sürpriz yaptı ve yeniden dansa yazdırdı. Dansı çok sevdim ve devam etmeye karar verdim. Bir hareketi yapamadığımda, birçok kez tekrar denedim, pes etmedim. Sonunda başardım. Ama yarışmalara girebilmek için 13 yaşında olmam gerekiyor. Yaşımı doldurana kadar sıkı bir şekilde hazırlanacağım. Zor olsa da çalışarak yapacağımı biliyorum. Gösterilerde alkış aldığımda çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.