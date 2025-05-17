İzmir’de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü

İZMİR'İN Buca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada, Furkan Acu (37) ve Ahmet Akmar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Furkan Acu, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ahmet Akmar ise Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayından ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.