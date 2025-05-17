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Haberler İzmir İzmir'de, esnaftan indirimli tamir isteyen sahte polis yakalandı

İzmir'de, esnaftan indirimli tamir isteyen sahte polis yakalandı

Son dakika haberleri... İzmir'de, silah ve telsiz ile çekildiği fotoğrafları arabasını tamir ettirdiği esnaflara göstererek indirim isteyen 'sahte kamu görevlisi', polis tarafından yakalandı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de, esnaftan indirimli tamir isteyen sahte polis yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde, sanayi sitesine gelen bir kişi, kendisini esnafa kamu görevlisi olarak tanıtarak, tamir ettirdiği aracının ödemesinde indirim istedi. Durumdan şüphelenen sanayi esnafı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, şüphelinin U.U. olduğunu tespit etti.

İzmir’de, esnaftan indirimli tamir isteyen sahte polis yakalandı

U.U.'nun sanayi esnafına silah ve telsizle çekilmiş fotoğraflarını gösterdiği ve kendisine kamu görevlisi süsü vererek aracını tamir ettirdiği, ödemesinde ise indirim istediği belirtildi.Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan U.U.'nun ifadesinde kamu görevlisi olmadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili Bornova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından U.U.'nun Kemalpaşa ilçesindeki evinde arama kararı verildi. Adrese giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede seri numarası silinmiş 1 tabanca ile 5 fişek ve 2 telsiz ele geçirdi. U.U.'nun emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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